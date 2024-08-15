Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:41
Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Sandık Kokusu" dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin kardeşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Necip Memili'nin erkek kardeşinin Kızılcık Şerbeti dizisinde yer aldığını öğrenen çok şaşırdı. İşte Necip Memili'nin erkek kardeşi…