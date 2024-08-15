Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Özkan ve Bahtiyar adlarında iki kardeşi olan oyuncu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde okudu. Sonrasında makine montaj alanında çalışan oyuncu 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak sahne almaya başladı.