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Haberler Galeri Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:41

Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Levent Can, Meriç Aral gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Sandık Kokusu" dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili'nin kardeşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Necip Memili'nin erkek kardeşinin Kızılcık Şerbeti dizisinde yer aldığını öğrenen çok şaşırdı. İşte Necip Memili'nin erkek kardeşi…

Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

Ünlü oyuncu Necip Memili 2006 yılında oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisi ile başlamış, daha sonra, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol almıştır.

Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Özkan ve Bahtiyar adlarında iki kardeşi olan oyuncu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde okudu. Sonrasında makine montaj alanında çalışan oyuncu 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak sahne almaya başladı.

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Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

2003 yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra İstanbul'a yerleşen Necip Memili, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışıyor.

Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

2007 yılında kendisi gibi oyuncu çocukluk arkadaşı Caner Cindoruk ile birlikte İstanbul'a geldiklerinde Savaş Dinçel'in yazdığı "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde Caner Cindoruk ile birlikte oynadı.

Birçok kişi bilmiyordu! Sandık Kokusu’nun Reha’sı Necip Memili’nin kardeşi Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı çıktı!

2007 -2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin romanından uyarlanan, başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" dizisinde Erkan karakterini canlandırdı .

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