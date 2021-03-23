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Haberler Galeri Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

Biri diğeri ... Model kardeşler ve Hadid'in babası açıkladı sosyal medya onları konuştu!

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model kardeşler Hadid ve 'in asıllı babaları geçtiğimiz günlerde 'ye geldi. ziyareti ile çok konuşulan Mohamed Hadid, dün öğle saatlerinde ve 'sine gitti. Ayasofya'da namaz kılan Mohamed Hadid "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı. Birinin , diğerinin ... İşte ünlü modeller Hadid ve 'in ...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 08:49
Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü model kardeşler Hadid ve 'in asıllı babaları geçtiğimiz günlerde 'ye geldi.

Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

ziyareti ile çok konuşulan , dün öğle saatlerinde ve 'sine gitti.

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Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

Ayasofya'da namaz kılan "Bütün çocuklarımın ve torunlarımın Müslüman isimleri var" dedi ve açıkladı. Birinin , diğerinin ... İşte ünlü modeller ve Hadid'in ...

Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söyleyen Hadid, "'nin ismi , 'nın ismi de " dedi.

Biri Nur diğeri Hayriye... Model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid açıkladı sosyal medya onları konuştu!

Yıllardan beri 'ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye'nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi.

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