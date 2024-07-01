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Haberler Galeri Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:34

Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun kız kardeşini görenler hayran kaldı.

Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun sarışın kız kardeşi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol almış.

Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

Sosyal medyada epey aktif olan Kardelen Hacıoğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Demet Evgar

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