Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:34
Biri sarışın, biri esmer...İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş...
İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu son olarak eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...