Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Sabancı'nın sevgilisine hediye ettiği belirtilen lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yani yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Sosyetenin ünlü isminin imza attığı bu jest, kısa sürede sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.