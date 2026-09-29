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Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:24
Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...
Uzun süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çeken Bilgiç, bu kez sevgilisinin yaptığı jestle gündeme geldi.