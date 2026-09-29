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Haberler Galeri Magazin Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:24

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Uzun süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çeken Bilgiç, bu kez sevgilisinin yaptığı jestle gündeme geldi.

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Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile birliktelik yaşayan Bilgiç, zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

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Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla magazin dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

SERVET DEĞERİNDE HEDİYE İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun paylaştığı son karede dikkat çeken göz alıcı parçanın arkasındaki ismin Faruk Sabancı olduğu öne sürüldü.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Sabancı'nın sevgilisine hediye ettiği belirtilen lüks markaya ait çantanın değerinin 30 bin dolar, yani yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Sosyetenin ünlü isminin imza attığı bu jest, kısa sürede sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

BURAY

Kıbrıs

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

PINAR DENİZ

Adana

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Biricik aşkı için paraya kıydı! Faruk Sabancı’dan sevgilisi Esra Bilgiç’e göz alıcı hediye...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

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