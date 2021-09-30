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Haberler Galeri Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı'nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:10

Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı'nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Birsu Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu'nun güzelliği ve değişimi takipçilerinin gözünden kaçmıyor. 22 yaşındaki Birsu Demir, paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…

Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in son paylaşımı ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün!
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