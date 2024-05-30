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Haberler Galeri "Bitsin bu zulüm" Katil İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:45

"Bitsin bu zulüm" Katil İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım harekatı sekiz aydır sürüyor. Katil İsrail'in son olarak Refah bölgesinde çadır kentlere sığınan sivil halkın üzerine bomba yağdırmasına ünlüler büyük tepki gösterdi. Yerli ve yabancı pek çok ünlü 'BİTSİN BU ZULÜM' diyerek seslerini yükseltti! İsmail Hacıoğlu, Berk Atan, Doğu Demirkol, Aras Bulut İynemli, Alp Navruz, Deniz Uğur Gülener, Bergüzar Korel, Çağlar Ertuğrul, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve CZN Burak da İsrail'e karşı tepkisini ortaya koyanlar arasındaydı. Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Murat Kekilli, Göksel, Yıldız Tilbe, Emir Can İğrek, Derya Uluğ, Cem Adrian ve Tan Taşçı gibi şarkıcılar da sosyal medyada İsrail'in katliamına 'Dur' dedi. Dünyaca ünlü yıldızlardan da İsrail'e tepki geldi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bitsin bu zulüm Katil İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım harekâtı sekiz aydır sürüyor. Refah bölgesinde çadır kentlere sığınan Müslüman Gazzeli sivil halkın üzerine de bomba yağdıran İsrail, sivillerin canlı canlı yanarak ölmesine de neden oldu.

Bitsin bu zulüm Katil İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

ZULME SESSİZ KALMADILAR!

İsrail'in çadır kentte yaşayan sivillere yönelik yaptığı saldırılarına Türkiye'den birçok sanatçı ve futbolcu tepki gösterdi. Oyuncu Sinan Albayrak, video yayınlayarak takipçilerinden tepki göstermeyen herkesi sileceğini açıkladı. İsrail'in Refah'taki çadır kente yönelik saldırısına futbol dünyasından Mesut Özil, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

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Bitsin bu zulüm Katil İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

İsmail Hacıoğlu, Berk Atan, Doğu Demirkol, Aras Bulut İynemli, Alp Navruz, Deniz Uğur Gülener, Bergüzar Korel, Çağlar Ertuğrul, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve CZN Burak da İsrail'e karşı tepkisini ortaya koyanlar arasındaydı. Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Murat Kekilli, Göksel, Yıldız Tilbe, Emir Can İğrek, Derya Uluğ, Cem Adrian ve Tan Taşçı gibi şarkıcılar da sosyal medyada İsrail'in katliamına 'Dur' dedi. Dünyaca ünlü yıldızlardan da İsrail'e tepki geldi.

Bitsin bu zulüm Katil İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Filistin'e destek verdi. Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından sosyal medya hesabından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile paylaşım yaptı. Komedyen, bu yaz boyunca gerçekleşecek olan açık hava gösterilerinin hepsinden elde edeceği bütün geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Bitsin bu zulüm Katil İsrail’in Refah’taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!
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