"Bitsin bu zulüm" Katil İsrail'in Refah'taki katliamına ünlü isimlerden ortak tepki!

İsmail Hacıoğlu, Berk Atan, Doğu Demirkol, Aras Bulut İynemli, Alp Navruz, Deniz Uğur Gülener, Bergüzar Korel, Çağlar Ertuğrul, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve CZN Burak da İsrail'e karşı tepkisini ortaya koyanlar arasındaydı. Şükriye Tutkun, Sinan Akçıl, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Murat Kekilli, Göksel, Yıldız Tilbe, Emir Can İğrek, Derya Uluğ, Cem Adrian ve Tan Taşçı gibi şarkıcılar da sosyal medyada İsrail'in katliamına 'Dur' dedi. Dünyaca ünlü yıldızlardan da İsrail'e tepki geldi.