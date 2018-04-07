Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Yıllardır televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde tonton nine ya da pamuk teyze olarak izlemeye alıştığımız Uğur Kıvılcım'ın pek çoğumuzun bilmediği başarılı bir Yeşilçam kariyeri var.

Giriş Tarihi: 07.04.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





