Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Yıllardır televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde tonton nine ya da pamuk teyze olarak izlemeye alıştığımız Uğur Kıvılcım'ın pek çoğumuzun bilmediği başarılı bir Yeşilçam kariyeri var.

Giriş Tarihi: 07.04.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 15:38
  • 1
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Pek çok filme başarılı performanslarıyla renk ve sevimlilik katan Uğur Kıvılcım, 100'ün üzerinde projeye emek verdi. 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Uygulamalı Tiyatro Eğitimi aldı.

  • 2
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

İstanbul Büyükşehir Tiyatroları oyuncularından olan Uğur Kıvılcım, sinemaya Yaban Kız (1954) filminde çocuk oyuncu olarak başladı.İşte Uğur Kıvılcım'ın gençlik hallerinden ve Yeşilçam'da rol aldığı zamanlardan fotoğraflar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Uğur Kıvılcım, kendisi gibi Yeşilçam emekçisi olan Semih Serezli ile evli.

  • 4
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

1963 yapımı Genç Kızlar filminde "Naciye Baygınyıldız" karakterini canlandırdı. (Sağdan ikinci)

  • 5
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

1964 yapımı Bir İçim Su filminde ise "Ayşe" karakterine hayat verdi.(Soldan birinci)

  • 6
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Samanyolu filminde ise Didar karakterine hayat verdi. (Sağdan ikinci)

  • 7
  • 15
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!
Biz onu bu haliyle tanıdık... Gençliğini görünce çok şaşıracaksınız!

Gelin Çiçeği (1971) filminde ise adaşı olan bir karakteri canlandırdı. (Soldan birinci)

BİZE ULAŞIN