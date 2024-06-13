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Haberler Galeri Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:03

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz'in olduğu Bizim Hikaye dizisinde rol olan Zeynep Selimoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Zeynep Selimoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan çocuk oyuncu Zeynep Selimoğlu'nun son hali büyük beğeni aldı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Zeynep Selimoğlu'na takipçilerinden beğeni yağdı…

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Amerika televizyonlarının fenomen dizisi 'Shameless'tan uyarlanan 'Bizim Hikaye' adlı dizide Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, yaşadığı büyük değişimle bambaşka biri oldu.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Şimdilerde kocaman bir genç kız olan oyuncunun son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

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Bizim Hikaye’nin Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

'Bizim Hikaye' yayınlandığı döneme gerek oyucu kadrosu gerekse konusuyla damga vurmuştu.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide küçük kardeşlerden Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Dizi yayınlanırken küçük bir kız olan Selimoğlu, artık kocaman bir genç kız oldu.

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