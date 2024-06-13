Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
12:03
Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!
Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz'in olduğu Bizim Hikaye dizisinde rol olan Zeynep Selimoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Zeynep Selimoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan çocuk oyuncu Zeynep Selimoğlu'nun son hali büyük beğeni aldı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Zeynep Selimoğlu'na takipçilerinden beğeni yağdı…