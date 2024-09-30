Giriş Tarihi: 30.09.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
06:58
Bizim Hikaye'nin Kiraz'ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!
Sevilen oyuncular Hazal Kaya ve Burak Deniz'i bir araya getiren dizi Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 17 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Zeynep Selimoğlu'nun son hali büyük beğeni aldı. İşte bir zamanların çocuk oyuncusu Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu'nun muhteşem değişimi...