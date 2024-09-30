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Giriş Tarihi: 30.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 06:58

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Sevilen oyuncular Hazal Kaya ve Burak Deniz'i bir araya getiren dizi Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 17 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Zeynep Selimoğlu'nun son hali büyük beğeni aldı. İşte bir zamanların çocuk oyuncusu Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu'nun muhteşem değişimi...

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Amerika televizyonlarının fenomen dizisi 'Shameless'tan uyarlanan 'Bizim Hikaye' adlı dizide Kiraz karakterine hayat veren çocuk oyuncu Zeynep Selimoğlu, büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

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Bizim Hikaye’nin Kiraz’ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

'Bizim Hikaye' yayınlandığı döneme gerek oyucu kadrosu, gerekse konusuyla damga vurmuştu.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide küçük kardeşlerden Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı.

Bizim Hikaye’nin Kiraz’ıydı şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı!

Dizi yayınlanırken küçük bir kız olan Selimoğlu, artık kocaman bir genç kız.

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