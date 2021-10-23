Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!

Son olarak ortaya çıkan Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in hayırsız damadı Aydın olarak hafızalara kazınan Tayfun Çorağan son hali ile herkesi şaşırttı. 15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan'ın son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. 67 yaşındaki Çorağan, uzun yıllardır İstanbul dışında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin ünlü oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman istemediğim bir prodüksiyonda yer almadım. Tiyatro ve sinema dahil, oyunculuk yaşamımda pişmanlığım olmadı" demişti. Ekranlardan çok uzun zamandır uzak olan ünlü oyuncu ekranlara dönmek istemediğini de söylemiş ve "Köyde zeytin topluyorum" diyerek dikkat çekmişti.