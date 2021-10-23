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Haberler Galeri Bizimkiler'in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan'a da acımadı!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 06:22

Bizimkiler'in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan'a da acımadı!

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran ekranların en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler tüm oyuncularıyla izleyicinin kalbine taht kurmuştu. Aradan geçen yıllar usta oyuncuların hayat verdikleri rolleri unutturmaya yetmedi. Bizimkiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sorusu sık sık farklı isimler ile yeniden gündeme geliyor. Son olarak ortaya çıkan Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in hayırsız damadı Aydın olarak hafızalara kazınan Tayfun Çorağan son hali ile herkesi şaşırttı. 15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan'ın son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. İşte Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı Aydın' Tayfun Çorağan'ın son hali...

Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran ekranların en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler tüm oyuncularıyla izleyicinin kalbine taht kurmuştu. Aradan geçen yıllar usta oyuncuların hayat verdikleri rolleri unutturmaya yetmedi. Bizimkiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? sorusu sık sık farklı isimler ile yeniden gündeme geliyor.

Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!

Son olarak ortaya çıkan Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in hayırsız damadı Aydın olarak hafızalara kazınan Tayfun Çorağan son hali ile herkesi şaşırttı. 15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan'ın son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. 67 yaşındaki Çorağan, uzun yıllardır İstanbul dışında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin ünlü oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman istemediğim bir prodüksiyonda yer almadım. Tiyatro ve sinema dahil, oyunculuk yaşamımda pişmanlığım olmadı" demişti. Ekranlardan çok uzun zamandır uzak olan ünlü oyuncu ekranlara dönmek istemediğini de söylemiş ve "Köyde zeytin topluyorum" diyerek dikkat çekmişti.

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Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!

İşte Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı Aydın' Tayfun Çorağan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!
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Bizimkiler’in hayırsız damadı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yıllar Tayfun Çorağan’a da acımadı!
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