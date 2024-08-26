Bodrum’da ‘sofistike’ bir gece

Hafta sonunda, premium otomobil markası Lexus ile Şamdan Plus Dergisi, Bodrum'da 'sofistike' bir etkinlik gerçekleştirdi. Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren, Zai Yaşam Bodrum'daki etkinlikte konuklar, Hulusi Osman Döken'in imzasıyla bir sanat eserine dönüşen, Lexus'un sıra dışı tarzını yansıtan ve 'Sofistike' adı verilen LBX modelini yakından inceleme fırsatı buldu. LBX'e hayran kalan konuklar bu 'sofistike' geceye canlı müzik ile devam etti. Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır, Lexus LBX'in 'sofistike' tarzından ilham alarak hazırladıkları özel repertuvar ile konuklara eğlenceli bir gece yaşattı.