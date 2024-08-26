Bodrum’da ‘sofistike’ bir gece

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren, Zai Yaşam Bodrum'daki etkinlikte konuklar, Hulusi Osman Döken'in imzasıyla bir sanat eserine dönüşen, Lexus'un sıra dışı tarzını yansıtan ve 'Sofistike' adı verilen LBX modelini yakından inceleme fırsatı buldu.