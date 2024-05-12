Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
09:04
“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!
A PARA'DA Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Buray konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yurt dışı gezilerindeki zor anlarını şöyle anlattı: "61 ülkeye gittim. Korkusuzca Avrupa'nın çok yerini gezdim. Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk, ölümden döndük. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik."