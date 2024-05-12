“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

Hit şarkı yapayım diye oturmuyorum. Onun bir formülü yok. Ne kadar çok yaparsan bir iki tanesi hit oluyor. Bazen çok güzel diye düşündüğün bir şarkıya başlıyorsunuz ama yolda karar değiştiriyorsunuz. Tam tersi de oluyor. Her şarkının serüveni dinleyiciye geçmesi bizim için de sürpriz. Şarkıları çıkarırken yolu bahtı açık olsun diyoruz. Bazıları çok dinleniyor bazıları tozlu raflara karışıyor. Çok güzel dediğim şarkı tutmuyor, bazı şarkıların da değerini ben anlamamış oluyorum. Mesela, en çok bilinen şarkılarımdan biri olan Sen Sevda mısın, albüme koysam mı diye düşündüğüm bir şarkıydı. Aldı gitti şarkı. Bugün değer görmeyen bir şarkı belki 5-10 sene sonra değer görebilir. Böyle şeyler de olabiliyor. O yüzden zamansız düşünmek istiyorum. Belli bir formülün peşinden ilerlemektense duymak istediğimiz müziği yapıyoruz.