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Haberler Galeri “Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:04

Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

A PARA'DA Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Buray konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yurt dışı gezilerindeki zor anlarını şöyle anlattı: "61 ülkeye gittim. Korkusuzca Avrupa'nın çok yerini gezdim. Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk, ölümden döndük. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik."

İLKER GEZİCİ
“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize bu hafta Buray'ı ağırladı.

En büyük ilham kaynağım doğa, deniz. Deniz kenarında dalga sesleri arasında çok güzel şarkılar çıkıyor. Şarkı sözlerimin çoğunu beraber yazdığım, 15 seneden fazla dostluğumuz olan Gözde Ançel ile birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz

“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

14 şarkı var yeni albümde. Her şarkının bir hikâyesi var. Geçiş aralarında hiç boşluk yok. Ambiyans sesleri kaydettim. Bana ilham veren yerleri videodan kesip koydum. Örneğin Umman'da bir şelale sesi, Meksika'da köpekbalıklarıyla daldığımda suyun altında çıkan o coşku sesi, Sri Lanka'da gölün kenarında fil yıkarken çıkan sesleri kaydettim. Bedduam yok diye bir şarkım var. Tutankhamun'un mezarına indik Mısır'da. Lanetli deniyor biliyorsunuz. O uğultu sesini oradan aldım. Tango tarzında bir şarkım var. Arjantin'de tango yapılan o meşhur sokağın sesini koydum.

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“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

Hit şarkı yapayım diye oturmuyorum. Onun bir formülü yok. Ne kadar çok yaparsan bir iki tanesi hit oluyor. Bazen çok güzel diye düşündüğün bir şarkıya başlıyorsunuz ama yolda karar değiştiriyorsunuz. Tam tersi de oluyor. Her şarkının serüveni dinleyiciye geçmesi bizim için de sürpriz. Şarkıları çıkarırken yolu bahtı açık olsun diyoruz. Bazıları çok dinleniyor bazıları tozlu raflara karışıyor. Çok güzel dediğim şarkı tutmuyor, bazı şarkıların da değerini ben anlamamış oluyorum. Mesela, en çok bilinen şarkılarımdan biri olan Sen Sevda mısın, albüme koysam mı diye düşündüğüm bir şarkıydı. Aldı gitti şarkı. Bugün değer görmeyen bir şarkı belki 5-10 sene sonra değer görebilir. Böyle şeyler de olabiliyor. O yüzden zamansız düşünmek istiyorum. Belli bir formülün peşinden ilerlemektense duymak istediğimiz müziği yapıyoruz.

“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

Buray tarzı oluştu bence. Dinlediklerinde bu Buray şarkısı diyebiliyorlar. 90'ların sıcak samimi şarkıları vardı, onlardan çok beslendim. Kendimi geliştirip güncelliyorum ama o 90'lar bana daha sıcak geliyor hâlâ. O dokuyu kaybetmek istemiyorum.

“Bolivya’da ölümden döndük” Ünlü şarkıcı Buray yurt dışı gezilerindeki zor anlarını anlattı!

ANNEMİN ALDIĞI KIRMIZI AYAKKABI UĞURLU GELDİ

Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk Ant Dağları'nın tepesinde. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik.

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