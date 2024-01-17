Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
13:36
Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood aktörü Aamir Khan geçtiğimiz günlerde kızını evlendirmişti. Aamir Khan'ın kızı Ira'nın düğününden renkli görüntüler magazinde yer bulurken dikkatleri ise ailenin büyük oğlu Junaid Khan çekti. Aamir Khan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Junaid yakışıklılığıyla Hollywood yıldızı "Superman" Henry Cavill'e benzetildi. Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan değişimi ile estetik iddialarını da gündeme getirdi. Junaid Khan'a "Hintli Henry Cavill" yorumları yapıldı. İşte Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'ın son hali...