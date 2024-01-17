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Haberler Galeri Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 13:36

Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood aktörü Aamir Khan geçtiğimiz günlerde kızını evlendirmişti. Aamir Khan'ın kızı Ira'nın düğününden renkli görüntüler magazinde yer bulurken dikkatleri ise ailenin büyük oğlu Junaid Khan çekti. Aamir Khan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Junaid yakışıklılığıyla Hollywood yıldızı "Superman" Henry Cavill'e benzetildi. Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan değişimi ile estetik iddialarını da gündeme getirdi. Junaid Khan'a "Hintli Henry Cavill" yorumları yapıldı. İşte Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'ın son hali...

Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Hint filmleri denince ilk akla gelen aktörlerden olan Aamir Khan son olarak oğlunun değişimi ile gündeme geldi. Bollywood'un yıldız ismi Aamir Khan'ın oğlu Junaid estetikle adeta Hollywood yıldızı nam-ı diğer "Superman" Henry Cavill'in kopyası oldu.

Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

"Yerdeki Yıldızlar - Her çocuk özeldir", Ghajini, PK, Dangal, 3 Aptal, Fanaa gibi filmlerle ülkemizde de oldukça sevilen Aamir Khan 1986 yılında komşusu olan Reena Dutta ile evlenmiş Junaid ve Ira adlı iki çocukları olan çift 2002'de boşanmıştı.

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Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood aktörü Aamir Khan geçtiğimiz günlerde kızı Ira'yı evlendirdi.

Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Aamir Khan'ın kızı Ira'nın düğününden renkli görüntüler magazinde yer bulurken dikkatleri ise ailenin büyük oğlu Junaid Khan çekti.

Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

Aamir Khan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Junaid yakışıklılığıyla Hollywood yıldızı "Superman" Henry Cavill'e benzetildi.

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