Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın oğlunu gören inanamadı! Junaid Khan estetikle Hollywood yıldızının kopyası oldu!

"Yerdeki Yıldızlar - Her çocuk özeldir", Ghajini, PK, Dangal, 3 Aptal, Fanaa gibi filmlerle ülkemizde de oldukça sevilen Aamir Khan 1986 yılında komşusu olan Reena Dutta ile evlenmiş Junaid ve Ira adlı iki çocukları olan çift 2002'de boşanmıştı.