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Haberler Galeri Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! “Kendimle hesaplaştım hatalarım var”
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:54

Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! “Kendimle hesaplaştım hatalarım var”

Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Sosyal medyadaki videolarıyla halkın tepkisini çeken Polat, cezaevinde hatalarını fark ettiğini söyleyip "Toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. Artık daha sağduyulu içerikler paylaşacağım" dedi. "Linç furyası sonrası sesimizi duyuramadık. Ama suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıktı" diyen Polat'ın yargılanması devam ediyor

Tuba KALÇIK
Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! Kendimle hesaplaştım hatalarım var

Dilan Polat, sosyal medyada yayınladığı, sınırları zorlayan videolarla önce halkın sonra da yargının tepkisini çekti. Vergi kaçırma, kara para aklama gibi ağır suçlamalara maruz kalan Polat, tahliye olduktan sonra GÜNAYDIN'a konuştu.

Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! Kendimle hesaplaştım hatalarım var

Vergi kaçırma ve kara para aklama davasında sizin ve eşinizin tahliye edilmesi kamuoyunun önemli bir kesiminde tepkiyle karşılandı...
Elbette çok üzücü. En kötüsü de haklılığımızı anlatacak ortam bulamamak. Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken dikkat kesilenler, şimdi lehimize olan kanıtları, çürütülen iddiaları görmezden geliyor. Kamuoyu aylarca ortada bir kanıt olmadan yanlış yönlendirildi.

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Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! Kendimle hesaplaştım hatalarım var

Bir tane belge yoktu, düşünebiliyor musunuz? Daha iddianame bile hazırlanmamışken, soruşturma devam ediyorken "Kara para" dendi, "Bahis" dendi ve kimse çıkıp "Hani belge?" diye sormadı. Kamuoyunda bir linç furyası başladı ve sonrasında da sesimiz duyulmaz oldu.

Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! Kendimle hesaplaştım hatalarım var

İddianame düzenlendiğinde avukatlarımız tanık ifadelerinden başka delil olmadığını açıklamıştı. Bu beyanlar da tek tek çürütüldü, hem de devlet arşivlerinden alınan evraklarla. Örneğin benimle 16 Mart 2021'de Ortaköy'de buluşup yüz yüze tanıştığını iddia eden bir tanık vardı, ben o tarihte ameliyat olmuş ve söylediği yerde hiç bulunmamıştım.

Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! Kendimle hesaplaştım hatalarım var

Yine eşim Engin ile Haziran 2021'de Tuzla'da buluşup eşime para verdiğini iddia eden biri vardı, bu kişiye ait emniyetten HTS Baz istasyonu kayıtları geldi ve bu kişinin söylediği tarihlerde İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı. Yine Engin'in 2 Nisan 2017'de ülkeye girişinin gözüktüğü ama çıkışının olmadığı iddiası vardı ve yasadışı yollardan ülkemizden çıkış yaptığı söyleniyordu. Bunun da yalan olduğunu e-devletten aldığımız evrak ile ispat ettik.

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