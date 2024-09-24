Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
09:54
Bomba itiraflar! Dilan Polat her şeyi tek tek anlattı! “Kendimle hesaplaştım hatalarım var”
Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Sosyal medyadaki videolarıyla halkın tepkisini çeken Polat, cezaevinde hatalarını fark ettiğini söyleyip "Toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. Artık daha sağduyulu içerikler paylaşacağım" dedi. "Linç furyası sonrası sesimizi duyuramadık. Ama suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıktı" diyen Polat'ın yargılanması devam ediyor