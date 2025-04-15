Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:21
Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik'in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...
Dünyanın gözü önünde bir halk yokluğa ve ölüme mahkûm edilirken, sessiz kalanlar kadar elini taşın altına koyanlar da var… Onlardan biri de Gamze Özçelik
. Kameralardan uzak, şöhretin getirdiği konforu bir kenara bırakarak ateş hattındaki Gazze
'de hayat kurtaran
bir adım attı! İsrail
'in bombaları arasında hayatta kalmaya çalışan sivillere umut olmak için kurduğu fırınla, her gün taze ekmek dağıtıyor. İşte insanlık dersine dönüşen o yürek burkan hikâye…