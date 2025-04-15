Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze, aylardır açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Dünyada birçok ünlü bu zulme sessiz kalırken Gamze Özçelik, Gazzeli vatandaşlar için mücadele ediyor. Özçelik, dernek olarak kurdukları fırınla her gün zor şartlarda ekmek dağıtıyor.