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Haberler Galeri Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik'in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:21

Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik'in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

Dünyanın gözü önünde bir halk yokluğa ve ölüme mahkûm edilirken, sessiz kalanlar kadar elini taşın altına koyanlar da var… Onlardan biri de Gamze Özçelik. Kameralardan uzak, şöhretin getirdiği konforu bir kenara bırakarak ateş hattındaki Gazze'de hayat kurtaran bir adım attı! İsrail'in bombaları arasında hayatta kalmaya çalışan sivillere umut olmak için kurduğu fırınla, her gün taze ekmek dağıtıyor. İşte insanlık dersine dönüşen o yürek burkan hikâye…

ÖMER KARAHAN
Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze, aylardır açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Dünyada birçok ünlü bu zulme sessiz kalırken Gamze Özçelik, Gazzeli vatandaşlar için mücadele ediyor. Özçelik, dernek olarak kurdukları fırınla her gün zor şartlarda ekmek dağıtıyor.

Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Gazze'de yaşayan halk, üzerlerine bombalar yağdırılırken, aylardır açlık ve susuzlukla hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı. Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.

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Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

KARDEŞLERİMİZE ULAŞIYORUZ

İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama dünyada birçok ülke sessiz kalırken, ünlü yıldızlar bu dramı görmezden gelirken Gamze Özçelik, ilk günden beri mağdur olan halkın yanında olmaya devam ediyor.

Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini söyleyen Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" dedi.

Bombalar altında ekmek dağıtıyor! Gamze Özçelik’in gözyaşlarına boğan Gazze mücadelesi gündem oldu...

GAMZE ÖZÇELİK'İ MAZLUMLARIN YANINA ALAN HAYAT YOLU NASIL İNŞA EDİLDİ?

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.