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Haberler Galeri Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden'den cevap gecikmedi!
Giriş Tarihi: 04.04.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 22:45

Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden'den cevap gecikmedi!

Magazin gündemine bomba gibi düştü, ortalık karıştı… Yunus Emre'nin eşi Beria Özden son dönemlerde sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Özden'in eski dostu ve Emre Aşık'ın da eski karısı olay iddialarda bulundu. İddialardan biri de Beria Özden'in Yunus Emre'yi gizli gizli kaydettiğiydi. İşte zehir zemberek açıklamalar ve iddialar…

Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden’den cevap gecikmedi!

Olay iddialar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden’den cevap gecikmedi!

Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

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Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden’den cevap gecikmedi!

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, eski dostu Beria Özden hakkında zehir zemberek iddialar ortaya attı.

Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden’den cevap gecikmedi!

Ünlü isim eski dostu Beria Özden'in Yunus Emre ile şantaj yaparak evlendiğini iddia etti.

Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden’den cevap gecikmedi!

Beria Özden'den ise eski dostuna cevap gecikmedi. Özden, Yağmur Sarnıç'ın herkesi mağdur ettiğini ve herkese iftira attığını söyledi.

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