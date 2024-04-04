Giriş Tarihi: 04.04.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
22:45
Bombaları ardı ardına patlattı! Yağmur Sarnıç Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden’e açtı ağzını yumdu gözünü! Beria Özden'den cevap gecikmedi!
Magazin gündemine bomba gibi düştü, ortalık karıştı… Yunus Emre'nin eşi Beria Özden son dönemlerde sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Özden'in eski dostu ve Emre Aşık'ın da eski karısı olay iddialarda bulundu. İddialardan biri de Beria Özden'in Yunus Emre'yi gizli gizli kaydettiğiydi. İşte zehir zemberek açıklamalar ve iddialar…