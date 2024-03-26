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Haberler Galeri Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği bitiyor!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:08

Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi! Sosyal medya fenomeni Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği bugün son eriyor... 2014'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan son dakika boşanma haberi geldi. İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, bugün görülecek dava ile boşanacak. İşte Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanmasının ayrıntıları...

Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Kulislere bomba gibi düşen boşanma haberi 10 yıllık evliler Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan geldi.

Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

2014'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği bitiyor.

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Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, bugün görülecek dava ile boşanacak.

Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

İşte Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanmasının ayrıntıları...

Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.

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