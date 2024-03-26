Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Kulislere bomba gibi düşen boşanma haberi 10 yıllık evliler Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'dan geldi. 2014'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği bitiyor. İki kızları olan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, bugün görülecek dava ile boşanacak. İşte Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın boşanmasının ayrıntıları... BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti. 10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR! İkinci şanlarında da ilişkilerini yürütemeyen ikilinin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecekleri ortaya çıktı. Buse Terim'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün saat 10.15'te İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek. DAVAYA YAYIN YASAĞI Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın, boşanma davaları için yayın yasağı kararı da aldırdığı da öğrenildi.