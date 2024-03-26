Boşanıyorlar! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın 10 yıllık evliliği bitiyor!

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.