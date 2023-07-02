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Haberler Galeri Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni paylaşım...
Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 11:28

Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni paylaşım...

9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi gelmişti. 2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çiftten son olarak güzel paylaşımlar geldi. 49 yaşına basan eşi Doğuş'un doğum gününü kutlayan ünlü sunucu Hoşkedem Hidayetkızı İstanbul'daki evlerine döndüğünü de paylaşımlarıyla takipçilerine gösterdi. Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozlarıyla barıştıklarını ilan etmiş oldu...

Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni paylaşım...

İkiz çocuk sahibi olan ünlü çift şarkıcı Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı ayrılık haberleriyle hayranlarını üzmüştü... 9 yıllık evlilik bitti bitiyor derken yeni gelişme yaşandı...

Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni paylaşım...

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti.

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Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni paylaşım...

9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bu evlilikten 2 de çocuğu dünyaya geldi.

Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni paylaşım...

Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın boşanacağı haberleri magazine bomba gibi düşmüştü...

Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan yeni paylaşım...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı Doğuş, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri dönmüştü.

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