Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
11:28
Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni paylaşım...
9 yıl önce büyük bir aşkla evlenen şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi gelmişti. 2 çocuğu bulunan şarkıcı Doğuş ve eşinin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları söylenen ünlü çiftten son olarak güzel paylaşımlar geldi. 49 yaşına basan eşi Doğuş'un doğum gününü kutlayan ünlü sunucu Hoşkedem Hidayetkızı İstanbul'daki evlerine döndüğünü de paylaşımlarıyla takipçilerine gösterdi. Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozlarıyla barıştıklarını ilan etmiş oldu...