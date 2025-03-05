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Haberler Galeri Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:24

Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'dan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Boşanma sürecindeki Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki suçlamalar her defasında magazin gündemine bomba gibi düştü. Wanda Nara bu kez Icardi'yi şiddet uygulamakla suçladı. Nara, Icardi'nin eski eşi Maxi Lopez'in oğlunun başına defalarca vurduğunu iddia ederek tekrar mahkemeye başvurdu. Mauro Icardi ise iddiaları reddetti. İşte ayrıntılar!

Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla boşanma sürecinde! Ünlü çift, bu süreçte yaşadıkları skandallarla magazin gündeminden bir türlü düşmüyor.

Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

YENİ SUÇLAMALARLA YİNE GÜNDEMDELER!

Icardi ve Wanda Nara, bu kez yeni bir suçlamayla daha gündemde…

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Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

ŞİDDET SUÇLAMASI!

Wanda Nara, boşanma sürecindeki eşi Mauro Icardi'nin şiddet uyguladığını belirterek dava açtı.

Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

"BİR MESAJLA ORTAYA ÇIKTI"

Nara; eski eşi Maxi Lopez'in çocuklarından birinin Icardi'den şiddet gördüğünü ve bu durumun okuldan gelen bir mesajla ortaya çıktığını belirtti.

Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

"İNKAR ETMEYECEĞİM"

Dava açan Nara konuyla ilgili olarak, "Maxi Lopez'le şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınırı var ve benim sınırım da çocuklarım. Bu raporun basına nasıl sızdığını bilmiyorum ama küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkâr etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.