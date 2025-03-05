Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!

"İNKAR ETMEYECEĞİM"

Dava açan Nara konuyla ilgili olarak, "Maxi Lopez'le şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınırı var ve benim sınırım da çocuklarım. Bu raporun basına nasıl sızdığını bilmiyorum ama küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkâr etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.