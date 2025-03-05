Giriş Tarihi: 05.03.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
20:24
Boşanma sürecinde işler daha da çirkinleşebilir! Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye şiddet suçlaması: Başına defalarca vurdu!
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'dan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Boşanma sürecindeki Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki suçlamalar her defasında magazin gündemine bomba gibi düştü. Wanda Nara bu kez Icardi'yi şiddet uygulamakla suçladı. Nara, Icardi'nin eski eşi Maxi Lopez'in oğlunun başına defalarca vurduğunu iddia ederek tekrar mahkemeye başvurdu. Mauro Icardi ise iddiaları reddetti. İşte ayrıntılar!