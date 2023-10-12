Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

SOSYETE BU İDDİA İLE ÇALKALANDI!

Bülent Cankurt geçtiğimiz günlerde Vuslat Hanım ile ilgili başka bir söylentiyi köşesinde yazmıştı...

Konuşulanlara göre, Vuslat Hanım, kazadan bir hafta önce, yıllardır evinde çalışan hizmetçi kadını, sudan bir sebepten dolayı kovmuş.

Kadın giderken, Vuslat Hanım'a çok ağır beddualar etmiş. Bir hafta sonra kaza olunca, olayı bilenler, "Kadının bedduası tuttu, ah aldığı için bu başına geldi" diyormuş ve bu dedikodu kulaktan kulağa bütün sosyeteye yayılmış.