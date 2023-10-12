Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
09:59
Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı ABD'deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, yüzünden yaralandığı kaza sonrası evinde istirahate çekilmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavi için ABD'ye gideceğini yazdı...