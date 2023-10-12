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Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:59

Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı ABD'deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, yüzünden yaralandığı kaza sonrası evinde istirahate çekilmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavi için ABD'ye gideceğini yazdı...

BÜLENT CANKURT
Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski haline gelebilmek için bir dizi estetik ameliyatı olacağını yazmış, bunun için de yüzündeki yaraların iyileşmesi gerektiğini eklemiştim. Vuslat Hanım'ın ameliyatlarının yakında başlayacağını öğrendim. Ameliyatları, New York'ta olacakmış.

Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

Sebebi de, Vuslat Hanım'ım New York'ta tanıdığı bir doktorunun olmasıymış. Hatta kazadan birkaç ay önce o doktora estetik yaptırmış. Ayrıca Vuslat Hanım'ın, son birkaç haftaya kadar konuşamadığı da kulağıma geldi. Çenesine tel takılmış ve şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlamış.

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Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

Ameliyata, işte bu telin iyice kaynamasından sonra girecekmiş. Vuslat Hanım'ın ailesi dışında kimseyle görüşmemesinin bir nedeni de konuşamamasıymış. Bu arada Sema Doğan, yanından bir dakika bile ayrılmadığı kızı Vuslat Hanım'ın, yüzünün o halini görüp morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstünü örttürmüş. Aynalara küsen Vuslat Hanım en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur inşallah.

Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

SOSYETE BU İDDİA İLE ÇALKALANDI!

Bülent Cankurt geçtiğimiz günlerde Vuslat Hanım ile ilgili başka bir söylentiyi köşesinde yazmıştı...

Konuşulanlara göre, Vuslat Hanım, kazadan bir hafta önce, yıllardır evinde çalışan hizmetçi kadını, sudan bir sebepten dolayı kovmuş.

Kadın giderken, Vuslat Hanım'a çok ağır beddualar etmiş. Bir hafta sonra kaza olunca, olayı bilenler, "Kadının bedduası tuttu, ah aldığı için bu başına geldi" diyormuş ve bu dedikodu kulaktan kulağa bütün sosyeteye yayılmış.

Bot kazasında yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Sabancı ABD’deki doktoruna gidiyor! Yüzünün o halini görmesinler diye...

Vallahi bu sosyete bir alem! Nereden, neleri bulup çıkarıp böyle üzücü bir durumda bile dedikodu malzemesi yapabiliyor.

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