Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ünlü model böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

Giriş Tarihi: 21.04.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 12:58
  • 1
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

35. yaş gününü kutlayan 'in güzellik sırlarını açıkladı!

  • 2
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
  • 4
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

Yeni sezon öncesinde yenilenmek istiyorsanız, Victoria's Secret modelliğinin ardından kurduğu organik güzellik markası ile iş dünyasında da başarısını sürdüren 'in güzellik sırlarından ilham alabilirsiniz.

  • 5
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

Doğal ve organik kaynaklarla güzelliğini korumaktan yana olan ; kusursuz cildi ve fit görünümüyle günümüzün en önemli güzellik ikonlarından olan 'in 6 güzellik sırrı!

  • 6
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

Düzenli egzersiz yaptığını ancak arada tatlı kaçamaklarına da hayır demediğini söyleyen Kerr,"Dengeli besleniyorum, fitness yapıyorum. Ancak chia tohumlu (nane benzeri bir bitki) kek ve çaydan da vazgeçemem." şeklinde eklemekten çekinmiyor.

  • 7
  • 23
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...
Böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

Ünlü model ayrıca cilt sağlığı için her gün mutlaka 1 avokado yiyor.

BİZE ULAŞIN