Ünlü model böyle görünmesinin sırrını açıkladı! Yaşını duyanlar inanamıyor...

35. yaş gününü kutlayan Miranda Kerr'in güzellik sırlarını açıkladı! Yeni sezon öncesinde yenilenmek istiyorsanız, Victoria's Secret modelliğinin ardından kurduğu organik güzellik markası ile iş dünyasında da başarısını sürdüren Miranda Kerr'in güzellik sırlarından ilham alabilirsiniz. Doğal ve organik kaynaklarla güzelliğini korumaktan yana olan ; kusursuz cildi ve fit görünümüyle günümüzün en önemli güzellik ikonlarından olan Miranda Kerr'in 6 güzellik sırrı! Düzenli egzersiz yaptığını ancak arada tatlı kaçamaklarına da hayır demediğini söyleyen Kerr,Dengeli besleniyorum, fitness yapıyorum. Ancak chia tohumlu (nane benzeri bir bitki) kek ve çaydan da vazgeçemem. şeklinde eklemekten çekinmiyor. Ünlü model ayrıca cilt sağlığı için her gün mutlaka 1 avokado yiyor.