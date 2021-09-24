Böyle tesadüf mü olur? Danla Bilic’in ’parfüm imparatoru’ yeni aşkı ile ilgili şok detay!

Ünlü fenomen Danla Bilic, YouTube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenmiş sonrasında sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden olmayı başarmıştı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Danla Bilic geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirirken son zamanlarda özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Danla Bilic yaklaşık bir ay önce sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisinin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı. Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı Yusuf Engin ile ilgili öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki görenler "Bu kadar tesadüf mü olur?" demeden edemedi... İşte Danla Bilic'in eski ve yeni aşkının şoke eden fotoğrafı...