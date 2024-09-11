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Haberler Galeri Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!
Giriş Tarihi: 11.09.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:20

Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Hollywood'un ünlü aktörlerinden Bruce Willis, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Afazi (söz yitimi) hastalığı ile mücadele eden Bruce Willis'in bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, 35 milyon dolara sattığı muhteşem malikanesiyle sosyal medyada yer aldı. İşte Bruce Willis'in muhteşem o malikanesi!

Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, daha önce sattığı evle yeniden gündemde!

Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Mart 2022'de bilişsel yetenekleri zayıflamaya başlayan Willis'e afazi (söz yitimi) teşhisi kondu. Ünlü oyuncu oyunculuk kariyerinden bu rahatsızlık nedeniyle emekli oldu.

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Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Ünlü aktör, bu teşhisten sonra frontotemporal demansa yakalandı.

Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Ünlü oyuncu şimdilerde 35 milyon dolara sattığı devasa malikanesiyle gündeme geldi.

Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!

Willis'in evi, Kuzey Atlas Okyanusu'nda, Karayipler'e bağlı Turks ve Caicos Adaları'nda yer alıyor.

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