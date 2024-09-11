Giriş Tarihi: 11.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
19:20
Bruce Willis malikanesiyle büyüledi! Bruce Willis’in 35 milyon dolarlık Karayipler’deki muhteşem evi!
Hollywood'un ünlü aktörlerinden Bruce Willis, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Afazi (söz yitimi) hastalığı ile mücadele eden Bruce Willis'in bu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Dünyaca ünlü oyuncu, 35 milyon dolara sattığı muhteşem malikanesiyle sosyal medyada yer aldı. İşte Bruce Willis'in muhteşem o malikanesi!