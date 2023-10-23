Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:18
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
15:30
"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!
Sevilen şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Tuğçe Kandemir'den güzel haber geldi. Eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Tuğçe Kandemir tek taşını paylaşarak "Evet" dediğini duyurmuştu. "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla beğeni toplayan Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. İşte Tuğçe Kandemir ile nişanlısının mutlu gününden kareler...