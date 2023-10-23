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Haberler Galeri "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:30

"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!

Sevilen şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Tuğçe Kandemir'den güzel haber geldi. Eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Tuğçe Kandemir tek taşını paylaşarak "Evet" dediğini duyurmuştu. "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla beğeni toplayan Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı. İşte Tuğçe Kandemir ile nişanlısının mutlu gününden kareler...

Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!

Şarkıcı Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz ay sevgilisinden evlilik teklifi alan Tuğçe Kandemir gelin oluyor.

Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!

Sevilen şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Tuğçe Kandemir, Kapadokya'da sürpriz evlilik teklifi almış paylaşımı ile "Evet" dediğini duyurmuştu.

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Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!

"Bu Benim Öyküm" şarkısıyla beğeni toplayan Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandı.

Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!

İşte Tuğçe Kandemir ile nişanlısının mutlu gününden kareler...

Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenmişti... Tuğçe Kandemir evlilik yolunda ilk adımı attı!
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