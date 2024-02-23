Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:18
“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik'ten geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Dolandırıcılıktan tutuklanan Serdar Sertçelik ile yollarını ayıran genç oyuncu ünlü rapçi ile aşkını ilan etti. Çift hakkında sosyal medyada, "Bu çift ne alaka?" yorumları yapıldı.