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Haberler Galeri “Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:18

“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik'ten geçtiğimiz yaz boşanmıştı. Dolandırıcılıktan tutuklanan Serdar Sertçelik ile yollarını ayıran genç oyuncu ünlü rapçi ile aşkını ilan etti. Çift hakkında sosyal medyada, "Bu çift ne alaka?" yorumları yapıldı.

“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, dolandırıcılıktan tutuklanan eşi Serdar Sertçelik'ten tek celsede boşanmıştı. Genç oyuncu 2 yıl önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Sertçelik ile Adalar Adliyesi'nde evliliğini bitirdi.

“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

25 yaşındaki güzel oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

Nilsu Berfin Aktaş yeni bir ilişkiye yelken açtı.

“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

Aktaş'ın, son zamanlarda adı sıkça duyulan rapçi Blok3 ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

“Bu çift ne alaka?” Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi ile aşkını ilan etti!

Genç çift ilişkisini sosyal medya hesaplarından herkese ilan etti.

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