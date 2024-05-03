’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.