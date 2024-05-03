Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:23
'Bu evlilik yürümez' Umut Evirgen ve Alina Boz çifti 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti!
Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına taşıyan çiftin Emirgan'da demirli olan Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Nikah töreninden sonra da gündemden düşmeyen Alina Boz ve Umut Evirgen hakkıda çeşitli iddialar da ortaya atıldı.Evliliklerinden üzerinden yalnıza birkaç ay geçen ikilinin boşanacağına dair haberler dolaştı. Evirgen, Alina Boz ile 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti.