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Haberler Galeri 'Bu evlilik yürümez' Umut Evirgen ve Alina Boz çifti 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:23

'Bu evlilik yürümez' Umut Evirgen ve Alina Boz çifti 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti!

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendini nikah masasında bulmuştu. 5 aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına taşıyan çiftin Emirgan'da demirli olan Halas Gemisi'nde yapılan düğününde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı. Nikah töreninden sonra da gündemden düşmeyen Alina Boz ve Umut Evirgen hakkıda çeşitli iddialar da ortaya atıldı.Evliliklerinden üzerinden yalnıza birkaç ay geçen ikilinin boşanacağına dair haberler dolaştı. Evirgen, Alina Boz ile 'Boşanıyorlar' iddialarına isyan etti.

’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Umut Evirgen ve Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak evlilik kararı almıştı.

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’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Alina Boz ile Umut Evirgen, geçtiğimiz aralık ayında Emirgan'da demirli olan Halas Gemisi'nde gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Çiftin yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törende; Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Evirgen'in şahitleri Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

’Bu evlilik yürümez’ Umut Evirgen ve Alina Boz çifti ’Boşanıyorlar’ iddialarına isyan etti!

Nikah töreninden sonra da gündemden düşmeyen Alina Boz ve Umut Evirgen hakkıda çeşitli iddialar da ortaya atıldı.

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