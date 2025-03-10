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Haberler Galeri Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:15

Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Arabesk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı bir haberi takipçileriyle paylaştı. 'Bugün bir acı daha yaşıyorum' diyerek duygu dolu bir not düşen Emre, sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Emre'nin bu hüzünlü paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçisi ünlü isme başsağlığı mesajları gönderdi.

Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Sevim Emre, 1978 yılında arabesk dünyasının öncü isimlerinden olan Orhan Gencebay ile hayatını birleştirmişti.

Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Dillere destan aşklarıyla ilgi odağı olan ünlü çift, sıkça magazin gündeminde de yer almıştı.

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Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Sevim Emre, sık sık kullandığı sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaparak acı gününü takipçileriyle paylaştı.

Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

"Bugün bir acı daha yaşıyorum" diyen Emre, "3 ay ara ile bir ablamı daha kaybettim. Rabbimden sabır diliyorum." notunu düştü. Ablasının vefatıyla derinden sarsılan ünlü isme, birçok başsağlığı mesajı yağdı.

Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum

Öte yandan Sevim Emre, geçtiğimiz aylarda bir ablasını daha kaybettiğini duyurmuştu.