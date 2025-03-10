Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:15
Kötü haberi sosyal medyada duyurdu... Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Bugün bir acı daha yaşıyorum
Arabesk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı bir haberi takipçileriyle paylaştı. 'Bugün bir acı daha yaşıyorum' diyerek duygu dolu bir not düşen Emre, sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Emre'nin bu hüzünlü paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçisi ünlü isme başsağlığı mesajları gönderdi.