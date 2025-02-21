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Haberler Galeri Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:15

Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

Görenler gözlerinden tanıyor...Bu karedeki güzeller güzeli kız, şimdilerin efsane oyuncusu.

Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de çok usta bir oyuncusu...

Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

Bahsettiğimiz isim Işıl Yücesoy'dan başkası değil...

Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı nostaljik bir kareyle andı ve "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.

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Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

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Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

AMİNE GÜLŞE

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