Bu güzel kızı tanıdınız mı? Şimdilerin efsane oyuncusu...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de çok usta bir oyuncusu... Bahsettiğimiz isim Işıl Yücesoy'dan başkası değil... Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı nostaljik bir kareyle andı ve 'Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana' notunu düştü. Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... AMİNE GÜLŞE AMİNE GÜLŞE Seda Sayan Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Kenan Doğulu Haluk Bilginer Barış Manço Bergüzar Korel Bergüzar Korel Ara Güler Afra Saraçoğlu Demet Özdemir Hande Erçel Hande Erçel Sibel Can Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Demet Evgar Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Amine Gülşe Amine Gülşe Gülben Ergen Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert Sinem Kobal Sinem Kobal İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Evrim Alasya Evrim Alasya Ozan Akbaba Çağatay Ulusoy Kaan Yıldırım Beril Pozam Şebnem Bozoklu Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak Kenan İmirzalıoğlu Uraz Kaygılaroğlu Rıza Kocaoğlu