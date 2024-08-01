Giriş Tarihi: 01.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
18:16
Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? "Pek yabancı gibi geldi bana…"
Gülen yüzü ve sevimliliğiyle o günlerden itibaren ışık saçan küçük kız şimdilerin ünlü şarkıcılarından biri! Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve gazetelerde gördüğünüz ünlülerin bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? Ünlü şarkıcı, çocukluk karesini paylaşıp, "Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi..." notunu ekledi. Şarkıcıya ise hayranları, "Gülüşünüz hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.