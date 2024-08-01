Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? "Pek yabancı gibi geldi bana…"

Şarkıcı Elif Karlı, yıllar önceki siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Karlı, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Küçüklük fotoğrafınıza dikkatlice baktınız mı hiç? Bizim jenerasyonda olanlar tabi...(Mesafe uzak ya!) Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi... Ne kuşağıydık biz sahi A? B? Adımız 70'ler... 80'ler miydi bizim? Plakçalar gibi isim mi olur? Olur azizim olur... Bu dünyada her şey olur... Çocuklar ölür, aileler yok olur…Neyse nasıl uyandıysam artık; bugün de hangi ruh durumumla! Saklı kalıyor yine içimde bir şeyler... Kulağımda Cem Adrian'ın şarkısı çalıyor?

'İçimde bir şey kanıyor

Keskin bir vedanın yarası sızlıyor

Yüzümde bir şey soluyor

Aynı değil, umudun rengi kayboluyor

Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor

Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor

Şiirler hep dargın, dualar şifasız.."



"Ömrüme mıhlanmış bir cümle Küçüklüğüme selam söyledim.Gülen kıza..Çocukluğuma..

'Kaç günlük ki şu dünya? Her şey fani.. Gülümsemek en yakışanı insana.. Onu da çalan çalana....." demiş birileri!..