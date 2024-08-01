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Giriş Tarihi: 01.08.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:16

Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? "Pek yabancı gibi geldi bana…"

Gülen yüzü ve sevimliliğiyle o günlerden itibaren ışık saçan küçük kız şimdilerin ünlü şarkıcılarından biri! Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve gazetelerde gördüğünüz ünlülerin bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? Ünlü şarkıcı, çocukluk karesini paylaşıp, "Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi..." notunu ekledi. Şarkıcıya ise hayranları, "Gülüşünüz hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.

Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Pek yabancı gibi geldi bana…

Gülüşü ve sevimli halleriyle dikkat çeken bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? O büyüdü ve şimdilerin ünlü şarkıcılarından biri oldu!

Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Pek yabancı gibi geldi bana…

Bu sevimli kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? O büyüyüp şimdilerin ünlü şarkıcılarından biri olmayı başardı...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan minik kız çocuğu sevilen şarkıcı Elif Karlı'dan başkası değil.

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Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Pek yabancı gibi geldi bana…

Elif Karlı son olarak çocukluk karesini "Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi..." diyerek paylaşsa da hayranlarından "Gülüşünüz hiç değişmemiş" yorumları geldi.

Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Pek yabancı gibi geldi bana…

Şarkıcı Elif Karlı, yıllar önceki siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Karlı, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Küçüklük fotoğrafınıza dikkatlice baktınız mı hiç? Bizim jenerasyonda olanlar tabi...(Mesafe uzak ya!) Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi... Ne kuşağıydık biz sahi A? B? Adımız 70'ler... 80'ler miydi bizim? Plakçalar gibi isim mi olur? Olur azizim olur... Bu dünyada her şey olur... Çocuklar ölür, aileler yok olur…Neyse nasıl uyandıysam artık; bugün de hangi ruh durumumla! Saklı kalıyor yine içimde bir şeyler... Kulağımda Cem Adrian'ın şarkısı çalıyor?

'İçimde bir şey kanıyor
Keskin bir vedanın yarası sızlıyor
Yüzümde bir şey soluyor
Aynı değil, umudun rengi kayboluyor
Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
Şiirler hep dargın, dualar şifasız.."

"Ömrüme mıhlanmış bir cümle Küçüklüğüme selam söyledim.Gülen kıza..Çocukluğuma..
'Kaç günlük ki şu dünya? Her şey fani.. Gülümsemek en yakışanı insana.. Onu da çalan çalana....." demiş birileri!..

Bu küçük kız çocuğunu tanıdınız mı? Pek yabancı gibi geldi bana…

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz? İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri...

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