Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Tıpkı 5.5 milyon gişe yapan 'Ayla' gibi...

Oysa 'Müslüm', ödüllü bir filmde olması gereken neredeyse tüm kriterleri barındırıyor. Gerçek olaylardan süzülmüş harika bir senaryo, nefis bir sinema dili, kostümünden aksesuvarına bir dönem filmi için yapılabilecek en özenli prodüksiyon, sarkmayan bir montaj, harikulade müzikler ve parmak ısırtan oyunculuklar...