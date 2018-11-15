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Bu ''e de ödül vermezlerse...

Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, filmi ile ilgili görüşlerini yazdı. İşte o yazısı...

YÜKSEL AYTUĞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:46
Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Bu ''e de ödül vermezlerse...

Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Antalya, Adana, Malatya, SİAD... Memleketin dört bir yanında sinema emekçilerini ödüllendirmek için festivaller, ödül geceleri düzenleniyor. Şimdi bekliyorum, son yılların 'olay' filmi ''e festivallerden, törenlerden ödül gelecek mi?

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Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Hiç sanmıyorum.
Neden?
Çünkü halk bir filmi ne kadar sahiplenirse, o film ödüllerden o kadar öteleniyor.

Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Zira 'gişe yapmak', halk tarafından ilgi ve sevgi görmek, ödül almanın önündeki en büyük engel. Görürsünüz, birkaç yasak savan 'özel' ödül dışında '' de etli butlu bir sinema ödülünün sahibi olamayacak.

Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Tıpkı 5.5 milyon gişe yapan 'Ayla' gibi...
Oysa '', ödüllü bir filmde olması gereken neredeyse tüm kriterleri barındırıyor. Gerçek olaylardan süzülmüş harika bir senaryo, nefis bir sinema dili, kostümünden aksesuvarına bir dönem filmi için yapılabilecek en özenli prodüksiyon, sarkmayan bir montaj, harikulade müzikler ve parmak ısırtan oyunculuklar...

Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

'', son yıllarda 'Babam ve Oğlum' ile birlikte Türk sinema izleyicisinin en fazla yüreğine dokunan film oldu. Sanırım 'suçu' da bu olacak.

Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse...

Çünkü bizim festivaller; halka yakın duran değil, yönetmenlerin kendilerini ve yakın çevrelerindeki entel tayfasını mutlu etmek üzere çektiği karanlık, kasvetli, anlamsız filmlerin onurlandırıldığı(!) tatmin yerleri haline geldi.

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