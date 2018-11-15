Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, Müslüm filmi ile ilgili görüşlerini yazdı. İşte o yazısı... Bu 'Müslüm'e de ödül vermezlerse... Antalya, Adana, Malatya, SİAD... Memleketin dört bir yanında sinema emekçilerini ödüllendirmek için festivaller, ödül geceleri düzenleniyor. Şimdi bekliyorum, son yılların 'olay' filmi 'Müslüm'e festivallerden, törenlerden ödül gelecek mi? Hiç sanmıyorum. Zira 'gişe yapmak', halk tarafından ilgi ve sevgi görmek, ödül almanın önündeki en büyük engel. Görürsünüz, birkaç yasak savan 'özel' ödül dışında 'Müslüm' de etli butlu bir sinema ödülünün sahibi olamayacak. Tıpkı 5.5 milyon gişe yapan 'Ayla' gibi... 'Müslüm', son yıllarda 'Babam ve Oğlum' ile birlikte Türk sinema izleyicisinin en fazla yüreğine dokunan film oldu. Sanırım 'suçu' da bu olacak. Çünkü bizim festivaller; halka yakın duran değil, yönetmenlerin kendilerini ve yakın çevrelerindeki entel tayfasını mutlu etmek üzere çektiği karanlık, kasvetli, anlamsız filmlerin onurlandırıldığı(!) tatmin yerleri haline geldi.