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Haberler Galeri "Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:47

"Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Çağla Şıkel'in annesini görenler hayran kaldı! Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel güzelliği de annesinden geliyormuş... İki çocuk annesi 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit hali ile övgüleri toplarken siz bir de annesini görün... Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Bu nasıl anne Maşallah" demeden edemedi... İşte Çağla Şıkel'in güzel annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel beğeni topluyor.

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Çağla Şıkel'in annesini görenler hayran kaldı!

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Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor.

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel güzelliği de annesinden geliyormuş...

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel’in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

İki çocuk annesi 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit hali ile övgüleri toplarken siz bir de annesini görün...

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