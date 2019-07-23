Bücür Cadı'nın Zeliş'i son haliyle adeta büyüledi! İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali ve diğer ünlülerin çocuklukları...

Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakteriyle tanıdığımız Merve Erdoğan şu an 28 yaşında ve son görüntüsü hayranlarını büyülüyor. Niğde'de dünyaya gelen Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyor. Bücür Cadı dizisinden her zaman saçları örgülü bir şekilde hatırladığımız Merve Erdoğan değişimiyle hayrete düşürmeye devam ediyor. Birçok kişi ünlülerin çocukluk hallerini merak ediyor. Sosyal medya hesaplarından çocukluk hallerini paylaşmayı ihmal etmeyen ünlüler değişimleriyle şaşırtmaya devam ediyor. İşte ünlülerin şaşırtan çocukluk halleri ve inanılmaz değişimleri...