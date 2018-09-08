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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:23
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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz yıl 'un cinsiyet değiştirmeden önceki halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Akay'ın bu paylaşımına sinirlenen Ersoy, Akay'a 50 bin TL tazminat davası açmıştı

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Yaşanan bu olayın ardından ses sanatçısı, şimdi de 'un cinsiyet değiştirdikten hemen sonra çekilen bir fotoğrafını kendi internet sitesinden paylaştı.

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

'la görülen Birol Gürkanlı, Ersoy'un en uzun ilişki yaşadığı kişi olarak biliniyor.

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Akay, 'la 14 sene birlikte olan ve bu birliktelik sonrası nişanlanan Birol Gürkanlı'nın geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini de belirtti.

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

BÜLENT ERSOY VE BİROL GÜRKANLI NEDEN EVLENMEDİ?

, 80'li yıllarda Birol Gürkanlı ile büyük bir aşk yaşadı. 14 yıl süren ilişkisi nişanlılığın ötesine geçemedi.

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Çünkü Gürkanlı, Almanya'da Andrea adında bir kadınla evliydi ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu vardı.

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’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

için evliliğini sonlandıran Gürkanlı, oğlu Barış'ı da alarak Türkiye'ye döndü.

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