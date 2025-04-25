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Haberler Galeri Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun'un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı
Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:42

Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun'un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında hayatını kaybetti. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Almina'nın, birkaç ay önce katıldığı bir programdaki görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının, babasıyla yaşadığı bir olay ise izleyenleri duygulandırarak gözyaşlarına boğmuştu...

Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun'dan acı haber geldi. Şeker hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören 28 yaşındaki Almina, hayata gözlerini yumdu.

Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Bülent Uygun, kızının vefat haberini, Antalya'da katıldığı bir programda aldı. Duyduğu büyük acı ve şokla birlikte birlikte Uygun Sakarya'ya doğru yola çıktı.

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Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Almina Tude Uygun, 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikayetleriyle başvurduğu doktordan, 'tip 2 diyabet' tanısı almıştı. Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Almina, geçen yıl yaz aylarında şeker komasına girerek acil olarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

28 yaşında hayatını kaybeden Almina Uygun'un, vefatından aylar önce katıldığı bir YouTube kanalındaki anlar ortaya çıktı.

Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Babasına olan düşünlüğü ile bilenen Uygun babasıyla yaşadığı bir olayı anlatarak salondaki herkesi duygulandırmıştı.