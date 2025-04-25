Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
16:42
Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun'un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında hayatını kaybetti. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Almina'nın, birkaç ay önce katıldığı bir programdaki görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının, babasıyla yaşadığı bir olay ise izleyenleri duygulandırarak gözyaşlarına boğmuştu...