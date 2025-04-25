Bülent Uygun evlat acısıyla sarsılmıştı... Almina Tude Uygun’un aylar önceki videosu gözyaşlarına boğdu: Onun sevgisi beni hayata bağladı

Almina Tude Uygun, 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikayetleriyle başvurduğu doktordan, 'tip 2 diyabet' tanısı almıştı. Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Almina, geçen yıl yaz aylarında şeker komasına girerek acil olarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.