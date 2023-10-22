Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
10:05
"Bunlar sülalece korkak" Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğlu Yair'e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!
Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayan ünlü isimlerden Sinan Akçıl, Katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Sinan Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı. Sonrasında olanları da paylaşan Sinan Akçıl "Bunlar sülalece korkak" dedi.