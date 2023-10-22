"Bunlar sülalece korkak" Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğlu Yair'e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

Sinan Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı. Sonrasında olanları da paylaşan Sinan Akçıl "Bunlar sülalece korkak" dedi.