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Haberler Galeri "Bunlar sülalece korkak" Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğlu Yair'e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 10:05

"Bunlar sülalece korkak" Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğlu Yair'e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayan ünlü isimlerden Sinan Akçıl, Katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Sinan Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı. Sonrasında olanları da paylaşan Sinan Akçıl "Bunlar sülalece korkak" dedi.

Bunlar sülalece korkak Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğlu Yair’e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'deki hastane saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadın olan 500'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti. Başından beri katil İsrail'in Gazze'ye zulmüne sessiz kalmayan sanatçı Sinan Akçıl, son hareketiyle dikkat çekti.

Bunlar sülalece korkak Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğlu Yair’e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

Gazze'de yapılan soykırıma tepki gösteren Sinan Akçıl, Katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.

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Bunlar sülalece korkak Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğlu Yair’e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

Sinan Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı. Sonrasında olanları da paylaşan Sinan Akçıl "Bunlar sülalece korkak" dedi.

Bunlar sülalece korkak Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğlu Yair’e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı" Akçıl, dün de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

Bunlar sülalece korkak Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğlu Yair’e mesaj: Babanın bir seri bebek katil!

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı, bunlar sülalece korkak iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiliyorlar."

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