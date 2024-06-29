Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:05
Bunu çok az kişi biliyor! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan meğer Adile Naşit'in...
Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Naşit Özcan'ın hayatını araştıranlar şoke oldu. Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit ile olan bağı ilk defa öğrenenleri çok şaşırttı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit, Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'una hayat veren isim Naşit Özcan'ın bakın nesi oluyor...