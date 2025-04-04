Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

Peki, daha önceden Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli ne olacak?

Onlar da mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilecek.

Ancak bu muafiyet reddedilirse, ilişkilerini sona erdirmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları gerekecek.

Kuralları ihlal edenler ise derhal Çin'den ayrılmak zorunda kalacak.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hız kazanırken, Soğuk Savaş günlerini hatırlatan bu yeni yasak bazılarına garip gelebilir.

Oysa casusluk dünyasında en etkili yöntem 'sexpionage casusluk'; bir ajanın ya da yönlendirdiği kişinin cinsel cazibesini kullanarak casusluk yapmasıdır.