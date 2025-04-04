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Haberler Galeri Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:02

Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

ABD hükümetinin Çin'deki Amerikalı personeline koyduğu yeni yasak, Soğuk Savaş'ın gölgesinde şekillenen ilişkiler ve casusluk dünyasına dair şaşırtıcı bir gelişmeyi ortaya koyuyor. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı! Mevlüt Tezel'in kaleminden çıkan bu yazıda, Çin ile yaşanan gerilim, casuslukta "sexpionage" teriminin tarihçesi ve günlük yaşamda hiç farkına varmadığımız sıradışı olaylar bir araya geliyor. Peki, aslında kredi kartları çocukları nasıl kurtarabilir? Ve sakızın doğaya verdiği zararı kimse düşünmüş mü? Tüm bu soruların cevabını bu yazıda bulacaksınız!

MEVLÜT TEZEL
Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

ABD hükümeti, Çin'de bulunan Amerikalı devlet personelinin, Çin vatandaşlarıyla herhangi bir romantik veya cinsel ilişki kurmasını yasakladı.
Daha önce Çinli güvenlik görevlileri ve destek personeli ile 'romantik ve cinsel ilişkilerde' bulunmak yasaktı.
Yeni kural Çin'deki herhangi bir Çinli vatandaşla ilişkileri de kapsıyor.

Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

Peki, daha önceden Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli ne olacak?
Onlar da mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilecek.
Ancak bu muafiyet reddedilirse, ilişkilerini sona erdirmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları gerekecek.
Kuralları ihlal edenler ise derhal Çin'den ayrılmak zorunda kalacak.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hız kazanırken, Soğuk Savaş günlerini hatırlatan bu yeni yasak bazılarına garip gelebilir.
Oysa casusluk dünyasında en etkili yöntem 'sexpionage casusluk'; bir ajanın ya da yönlendirdiği kişinin cinsel cazibesini kullanarak casusluk yapmasıdır.

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Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

Bu alanda en büyük başarılara imza atan Doğu Almanya İstihbarat Teşkilatı: Stasi'ydi.
1970 yılında adı 'Romeolar' olan bir program başlattılar.
'Romeo' deniler erkek ajanlar iyi giyimli, zeki ve para sahibi kişilerdi.
Hedefleri Batı Bloku ülkelerinde hükümet binalarında çalışan yalnız kadınlardı.
Onlarla bir şekilde tanışır, flört eder ve daha sonra evlenirlerdi.
Ve gerekli bilgilere ulaşmak için eşlerini ya da sevgililerini kullanırlardı.

Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

Örneğin Amerikan Büyükelçiliği'nde sekreter olan Gabriele Kliem bir 'romeo' olan Farnk Ditzel'e aşık olmuştu.
1977–1984'te birlikte oldukları süre boyunca Gabriele, Farnk'e gizli evrak ve dokümanları getirdi.
Gabriele gibi 'Romeo'lar için casusluk yapan yaklaşık 50 kadın Berlin Duvarı yıkılmasıyla başlayan süreçte deşifre oldular ve çoğu yargılandı.
Romeo'ların bir de Rus kadın 'kızıl ajan' versiyonu var.
Onlar da birçok başarılı operasyon yürüttüler.
Çoğumuza garip gözükse de ABD hükümeti doğru bir karar aldı.
2. Soğuk Savaş dönemine girmiş bulunmaktayız, hayırlı olsun!

Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...

KREDİ KARTININ ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARMASI
Birleşik Krallık'taki Kraliyet Cerrahlar Koleji'nin yaptığı araştırmada 2022 yılında, 2012 yılına kıyasla çocukların burunlarından, hava yollarından ve boğazlarından yabancı cisim çıkarma vakalarında 689 azalma olduğu ortaya çıktı.
Bu da boğaza yabancı cisim kaçmada yüzde 29'luk bir düşüşe karşılık geliyor.
Uzmanlar bu ilginç sonucun nedeni dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasına bağlıyor.