Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
07:02
Bunu kimse beklemiyordu: ABD, Çinli vatandaşlarla ilişkileri yasakladı! Sebebine inanamayacaksınız...
ABD
hükümetinin Çin
'deki Amerikalı personeline koyduğu yeni yasak, Soğuk Savaş
'ın gölgesinde şekillenen ilişkiler ve casusluk dünyasına dair şaşırtıcı bir gelişmeyi ortaya koyuyor. Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı! Mevlüt Tezel
'in kaleminden çıkan bu yazıda, Çin ile yaşanan gerilim, casuslukta "sexpionage" teriminin tarihçesi ve günlük yaşamda hiç farkına varmadığımız sıradışı olaylar bir araya geliyor. Peki, aslında kredi kartları çocukları nasıl kurtarabilir? Ve sakızın doğaya verdiği zararı kimse düşünmüş mü? Tüm bu soruların cevabını bu yazıda bulacaksınız!