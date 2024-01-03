Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:03
Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!
Kısırdöngü, Köprü, Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle ününe ün katan Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından sıkılan ünlülerden. Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bu karmaşadan kurtulmak için sık sık Çanakkale'ye gidiyor. Ünlü oyuncu, Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nden arsayla adından söz ettiriyor. Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. İşte Burak Hakkı'nın merak edilen o çiftlik hayatı!