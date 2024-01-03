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Haberler Galeri Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 20:03

Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

Kısırdöngü, Köprü, Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle ününe ün katan Burak Hakkı, İstanbul'un karmaşasından sıkılan ünlülerden. Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bu karmaşadan kurtulmak için sık sık Çanakkale'ye gidiyor. Ünlü oyuncu, Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nden arsayla adından söz ettiriyor. Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. İşte Burak Hakkı'nın merak edilen o çiftlik hayatı!

Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

İSTANBUL'UN KARMAŞASINDAN KURTULMAK İSTEDİ

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor.

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Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Burak Hakkı’nın çiftlik hayatı büyüledi! İşte Burak Hakkı’nın çiftlik evi!

İşte Burak Hakkı'nın merak edilen o çiftlik hayatı!

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