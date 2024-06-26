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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yeni evleri göz kamaştırmıştı! "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen"
Giriş Tarihi: 26.06.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 14:20

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yeni evleri göz kamaştırmıştı! "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen"

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıklarında görüntülenmişti. Ustalarla görüşen oyuncu çift, büyük bir bahçesi ve havuzu bulunan lüks villanın her şeyiyle kendileri ilgileniyor. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile paylaşım yaptı. Güzel oyuncu "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen." notunu düştü.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yeni evleri göz kamaştırmıştı! Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile paylaşım yaptı. Fahriye Evcen "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen." notunu ekledi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yeni evleri göz kamaştırmıştı! Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen

Rol aldıkları projelerde ses getiren ve servetleriyle sıkça magazin gündemine gelen ikili, kazançlarını daha çok gayrimenkul ve araç alarak değerlendiriyor. Özçivit ve Evcen, bir kez daha ev sahibi oldu.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yeni evleri göz kamaştırmıştı! Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen

BODRUM'DA YAZLIK ALDILAR
Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yeni evleri göz kamaştırmıştı! Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen

KÖŞE TAKIMINI KONTROL ETTİ

İkilinin, balkonlarına aldıkları köşe takımını 3-4 defa oturarak kontrol etmesi dikkat çekti. Koltuk takımlarının rengini belirlemeye çalıştığı görülen Fahriye Evcen, kararsız kalınca eşi Burak Özçivit'ten yardım istedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in yeni evleri göz kamaştırmıştı! Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen

HAVUZLU VİLLA

Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinde keyifli olduğu görülen oyuncu çift, daha sonra oradan ayrıldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yeni yazlıklarının büyük bir bahçesi, balkonu ve havuzu bulunuyor.

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