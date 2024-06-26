Giriş Tarihi: 26.06.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
14:20
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yeni evleri göz kamaştırmıştı! "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen"
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıklarında görüntülenmişti. Ustalarla görüşen oyuncu çift, büyük bir bahçesi ve havuzu bulunan lüks villanın her şeyiyle kendileri ilgileniyor. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile paylaşım yaptı. Güzel oyuncu "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen." notunu düştü.