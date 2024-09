Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in şöhreti ülke sınırlarını aştı. Rol aldığı projeler yurt dışında yayınlanmaya başladıktan sonra her ülkede büyük bir hayran kitlesi oluştu. Orta Doğu, Latin Amerika, Meksika, Rusya'da en sevilen oyunculardan biri haline geldi. Her adımı olay oluyor, özel davetlere katılıyor, hayranlarından büyük ilgi görüyor.