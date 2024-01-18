Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

"KOKLADIKÇA İÇİMDE ÇİÇEKLER AÇAN..."

Evcen oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Bir sene önce bugün bir KEREM doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim.. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum. #18.01.2023" ifadelerini kullandı.