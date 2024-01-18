Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
19:14
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!
'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı. İki kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçındı. Ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü bugün ilk kez gösterdi. Sosyal medyada minik Kerem'in de kime benzediği oldukça tartışıldı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 1 yaşındaki oğulları Kerem!