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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 19:14

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı. İki kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçındı. Ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü bugün ilk kez gösterdi. Sosyal medyada minik Kerem'in de kime benzediği oldukça tartışıldı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in 1 yaşındaki oğulları Kerem!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

Evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Kerem ve Karan adında iki oğlu var.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

İLK KEZ PAYLAŞTILAR

Oğullarını gözlerden uzakta büyüten ve yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, bugün minik oğulları Kerem'i ilk kez paylaştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün 1 yaşına giren oğlu Kerem'in hem doğum gününü kutladı, hem de ilk kez yüzünü gösterdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Kerem’i ilk kez paylaştı! Kerem’i görenler şaştı kaldı!

"KOKLADIKÇA İÇİMDE ÇİÇEKLER AÇAN..."

Evcen oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Bir sene önce bugün bir KEREM doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim.. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum. #18.01.2023" ifadelerini kullandı.

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