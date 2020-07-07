HaberlerGaleriBurcu Özberk mayolu pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Burcu Özberk güneşi kıskandırdı...
Burcu Özberk mayolu pozu ile mest etti! Güzel oyuncu Burcu Özberk güneşi kıskandırdı...
Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Burcu Özberk tatil paylaşımlarıyla mest etti. Güneşin keyfini çıkarak Burcu Özberk güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Altın Kelebek'te ödül kazanan güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla takipçilerinin beğenisi topladı. Instagram'da 4.8 milyon takipçisi olan Burcu Özberk doğal güzelliğini paylaşmaktan kaçınmayan ünlülerden. Makyajsız hali ile sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk oldukça iddialı...
Giriş Tarihi: 07.07.2020
16:59
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020
17:20
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