Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

31 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, son dönemin en sık konuşulan isimlerinin başında geliyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Burcu Özberk, Instagram'da 8,1 milyon takipçiye sahip. Hal böyle olunca her paylaşımı milyonlarca insan tarafından etkileşim alan oyuncu, en son rol arkadaşı İlhan Şen ile bir programa konuk oldu. Burcu Özberk'in program için tercih ettiği derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Özberk, cesur tercihi ve güzelliği ile hayranlarını mest etti.