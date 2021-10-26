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Haberler Galeri Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:42

Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

31 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, son dönemin en sık konuşulan isimlerinin başında geliyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Burcu Özberk, Instagram'da 8,1 milyon takipçiye sahip. Hal böyle olunca her paylaşımı milyonlarca insan tarafından etkileşim alan oyuncu, en son rol arkadaşı İlhan Şen ile bir programa konuk oldu. Burcu Özberk'in program için tercih ettiği derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Özberk, cesur tercihi ve güzelliği ile hayranlarını mest etti.

Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan ve her hareketiyle adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Burcu Özberk, dizide Ozan karakterini canlandıran rol arkadaşı İlhan Şen ile "Kamera Arkası" programına konuk oldu.

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Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Burcu Özberk ve İlhan Şen, programda merak edilen soruları yanıtladı.

Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Özberk, birbirleri hakkında çok şey öğrendiklerini belirtti.

Burcu Özberk yine çok iddialı! Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti!

Öte yandan 31 yaşındaki ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti. Oyuncunun cesur seçimi sosyal medyada olay oldu.

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