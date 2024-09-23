Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:22
Burcu Özberk’te estetik tutkunu çıktı! “Meğer estetikle kendini baştan yaratmış”
34 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Burcu Özberk, hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle adından söz ettiren isimlerden. Burcu Özberk'in eski fotoğraflarını görenler büyük bir hüsran yaşadı. Meğer Burcu Özberk'te estetikli ünlüler arasında yer alıyormuş. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan oyuncunun eski fotoğrafları gündem oldu. İşte estetik harikası ünlüler arasında yerini alan Burcu Özberk'in estetiksiz hali…