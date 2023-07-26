Buse Meral’e doğum günü sürprizi! Yeni yaşına sette girdi

Doğallığı ve güzelliği kadar yetenekleriyle de izleyiciyi şaşırtan Buse Meral geçtğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Meral'e, ekip arkadaşları sette sürpriz doğum günü yaptı, doğum günü pastasındaki fotoğrafı dikkat çekerken yönetmen Ali Balcı'nın 'Geleceğe hep böyle umutla bakman dileğiyle Zeliş'imiz' yazdırması ise Buse Meral'i duygulandırdı. Yeni yaşı için pastasını üfleyen Meral'i partneri Emre Bey de yalnız bırakmadı. Doğum günü dileklerinin gizli kalmasına inandığını söyleyen güzel oyuncu, "İlk kez bu yıl dileğimi dile getiriyorum. Çocukların, hayvanların ve kadınların zarar görmediği, hayvan ve çocuk haklarının korunduğu bir dünya diledim" dedi.