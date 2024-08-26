Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:11
Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! "O fotoğrafı silmezseniz kötü olur"
Fatih Terim'in eski damadı çapkınlık turunda! 70 yaşındaki ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği kısa bir süre önce bitmişti. Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı son olarak Bebek'te bir güzelle görüntülendi. Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Volkan Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına göndererek tehdit etti ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" İşte Volkan Bahçekapılı'nın çapkınlık gecesine ait görüntüler...