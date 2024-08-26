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Haberler Galeri Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! "O fotoğrafı silmezseniz kötü olur"
Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:11

Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! "O fotoğrafı silmezseniz kötü olur"

Fatih Terim'in eski damadı çapkınlık turunda! 70 yaşındaki ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği kısa bir süre önce bitmişti. Buse Terim'den boşanan Volkan Bahçekapılı son olarak Bebek'te bir güzelle görüntülendi. Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Volkan Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına göndererek tehdit etti ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" İşte Volkan Bahçekapılı'nın çapkınlık gecesine ait görüntüler...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Buse Terim’den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! O fotoğrafı silmezseniz kötü olur

2014'te hayatlarını birleştiren Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı geçtiğimiz aylarda 10 yıllık evliliklerine tek celsede son vermişti.

Buse Terim’den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! O fotoğrafı silmezseniz kötü olur

Buse Terim'in eski eşi Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek'te bir kadınla görüntülendi. Araca bindikleri sırada flaşların patlamasına öfkelenen Bahçekapılı, özel şoförünü gazetecilerin yanına gönderdi.

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Buse Terim’den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! O fotoğrafı silmezseniz kötü olur

İş adamının şoförü, ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur" diyerek gazetecileri uyardı. Ancak istediğini yaptıramayan şoför, aracına geri döndü.

Buse Terim’den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! O fotoğrafı silmezseniz kötü olur

İki çocukları bulunan çift boşanmalarına dair açıklamada bulunmaktan kaçınmıştı.

Buse Terim’den boşanan Volkan Bahçekapılı bir güzelle fena yakalandı! O fotoğrafı silmezseniz kötü olur

Buse Terim sessizliğini bozdu. Haftalar sonra sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Terim "Hayat ışığımı yeniden kazandım" dedi.

İŞTE İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR...

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