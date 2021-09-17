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Haberler Galeri Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti
Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:43

Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Oğlu Burak ve kızı Eliz'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta sosyal medyada şov yapıyor. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol'un siyahlar içindeki paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol 3 yıllık evliliğine iki çocuk sığdırdı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren Buse Varol ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminde hep önlerde yer aldı.

Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

Sosyal medyada oldukça aktif olan Buse Varol paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

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Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

Oğlu Burak ve kızı Eliz'in ardından hızla eski formuna kavuşan Buse Varol son olarak verdiği iddialı pozlarla adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" dedirtti.

Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

"Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol'un siyahlar içindeki paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Buse Varol eski formuna kısa sürede kavuştu! Siyahlar içinde mest etti

İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un siyah şıklığı...

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