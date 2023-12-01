Giriş Tarihi: 01.12.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 09:17

Büşra Pekin estetikle bambaşka biri olmuştu! Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı gündem oldu! 'Balon balıkları gibi görünüyor'

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin'in Ölümlü Dünya 2 filminin galasındaki filtresiz fotoğrafı görenleri şoke etti. Kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımların aksine Büşra Pekin'in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.