Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:10
Büşra Pekin'den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…
Sosyal medyada filtreli kareler yayınlayan Büşra Pekin, son paylaştığı fotoğrafta takipçilerine bir uyarıda bulundu. Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra yaptırdığı estetiklerle de gündeme geliyor. Büşra Pekin estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine; "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı.