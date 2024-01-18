Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son zamanlarda kariyerinden çok değişimiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada filtreli kareler yayınlayan Pekin, son paylaştığı fotoğrafta takipçilerine bir uyarıda bulundu. Büşra Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bantı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıkmıştı.