Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Büşra Pekin'den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:10

Büşra Pekin'den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Sosyal medyada filtreli kareler yayınlayan Büşra Pekin, son paylaştığı fotoğrafta takipçilerine bir uyarıda bulundu. Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra yaptırdığı estetiklerle de gündeme geliyor. Büşra Pekin estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik iddialarını yalanlasa da yüzündeki değişimin çok fazla olması hayranlarını ikna etmiyor. Büşra Pekin'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine; "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı.

Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son zamanlarda kariyerinden çok değişimiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada filtreli kareler yayınlayan Pekin, son paylaştığı fotoğrafta takipçilerine bir uyarıda bulundu. Büşra Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bantı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıkmıştı.

Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin, daha sonra birçok filmde rol almıştı. Dilber Ay'ın hayatını canlandıran oyuncu, performansıyla beğeni toplamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.

Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.

Büşra Pekin’den filtre itirafı! Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulmuştu…

Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin, beğeni topladı.

SON DAKİKA