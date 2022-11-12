Giriş Tarihi: 12.11.2022 14:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
14:46
Büşra Pekin'i tanıyabilene aşk olsun! Seda Sayan'ın filtresinden Büşra Pekin de nasibini aldı!
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, başrol olduğu Dilberay filmindeki performanıyla adeta devleşmişti. Oyunculuğunun yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren Büşra Pekin son olarak yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Dilberay filmi için aldığı kilolardan hızla kurtulan Büşra Pekin yeni imajı ile ters köşe yaptı. Tam bir sarışın olan Büşra Pekin oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Büşra Pekin son olarak katıldığı bir düğünde Seda Sayan ile boy gösterdi. Filtreyi abartan Seda Sayan'ın yanındaki Büşra Pekin'i kimse tanıyamadı. İşte Büşra Pekin'in Seda Sayan'ın filtresinden nasibini aldığı güldüren kare...